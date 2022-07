Specchia: "4-2-3-1 o 4-3-3? Bisogna testare i due mediani quando c'è da soffrire..."

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Specchia, allenatore ed opinionista tv

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Specchia, allenatore ed opinionista tv: “Il cross dal fondo è una conduzione normale, potrebbe essere per migliorare. Una semplicissima sessione che si fa anche per mettere in condizione Kvaratskhelia e capire come mette la palla dal fondo, è una cosa normale. Fa bene Spalletti a far questo. Anche per Zerbin che lui non conosce, è stato opportuno.

433 o 4231? Io credo che un allenatore debba testare i vari sistemi in allenamento e testarli con avversari che mettano alla prova questa consistenza. Avversari che ti diano la certezza che due mediani possano bastare quando c’è da soffrire. Credo che sarà Spalletti a scegliere quando avrà capito questo. L’anno scorso molte volte i due non sono bastati. Spalletti capirà se è il caso di insistere col sottopunta oppure cambiare andando col centrocampo a 3. Io non vorrei essere in Spalletti che è in una posizione scomoda e non sarebbe contento di perdere Koulibaly”.