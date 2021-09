Specchia: "A Leicester giocherei con Juan Jesus terzino, meglio restare più coperti"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Leicester mi auguro di vedere una gara positiva per il Napoli, che deve cavalcare l’onda. Spalletti ha gestito benissimo le tre gare fatte finora, le ha viste molto bene dalla panchina. Questo Napoli sta convincendo proprio grazie alla validità del tecnico. A Leicester bisogna stare attenti, il Napoli dovrà andarsela a giocare col piglio giusto. Bisognerà cercare di uscire indenni dalla gara in Inghilterra e di portare a casa un risultato positivo. Essendoci l’assenza di Mario Rui non so se esordirà Juan Jesus o se Spalletti farà giocare Malcuit, io metterei in campo il brasiliano per restare più coperti. Credo che Spalletti possa andarsela a giocare senza troppi timori. Farei pochissimi cambi, non sarebbe un’idea molta vantaggiosa quella di fare molti cambi. Si possono poi fare a partita in corso. Non rinuncerei ad Anguissa e ai difensori che abbiamo, bisogna esordire bene in Europa League”.