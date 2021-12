Specchia avverte il Napoli: "L'Empoli non ha nulla da perdere, verrà a giocarsela"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Empoli non ha nulla da perdere a Napoli perché sta facendo bene, verrà a giocarsela e non farà barricate. Per il Napoli è una partita insidiosa, viste anche le tante assenze. Spalletti? E' brutto fare delle classifiche sui migliori allenatori. Ognuno ha i propri gusti, questo è chiaro. Non credo che De Laurentiis abbia sbagliato a definirlo il miglior tecnico che ha avuto, secondo me tiene in considerazione anche il fattore umano".