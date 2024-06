Specchia: "Conte lavora in modo maniacale sul campo, non lascia nulla al caso"

“Nuova era inizia con Conte? È una scelta importante, quella fatta da De Laurentiis e tra l’altro anche non consueta per gli standard della società".

TuttoNapoli.net

“Nuova era inizia con Conte? È una scelta importante, quella fatta da De Laurentiis e tra l’altro anche non consueta per gli standard della società. Il Napoli - ha detto l’allenatore Paolo Specchia a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non ha mai speso tanto per un allenatore e tra l’altro pare il patron sia venuto incontro a tutte le richieste di Conte. Il progetto azzurro con Conte diventa più credibile, e viene affidato ad un vincente. La cosa lascia tutti più tranquilli sia in merito alla gestione tecnica che al carisma e alla personalità del futuro allenatore del Napoli, che quest’anno ha avvertito la mancanza di una guida sicura e credibile. Conte lavora in modo maniacale sul campo, non lascia nulla al caso, esattamente come fanno i capi carismatici e lui lo è.

Caso Di Lorenzo? Mi auguro rimanga e ricomponga la spaccatura con la Società. I fischi verso il capitano sono stati frutto di un’esasperazione, ricordiamo cosa ha fatto l’anno scorso ma anche negli anni precedenti: è un ottimo calciatore e una persona perbene, non si risparmia mai. Di Lorenzo ha dato tanto al Napoli, la stagione appena conclusasi è stata deleteria anche per lui ma certo non per mancanza di volontà da parte del calciatore. Lui è un vero capitano, e credo che Conte non vorrà lasciarlo partire e ne farà uno dei perni del suo Napoli”.