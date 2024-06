Specchia: "Difficile che Conti rinunci alla sua difesa a tre"

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Modulo di Conte? Ogni allenatore ha un sistema di riferimento, ma bisogna valutare la rosa che ha a disposizione. Un buon allenatore non può escludere di poter fare altri sistemi, se uno è bravo ed ha studiato non può avere solo un modulo e basta nella propria testa. Visto che non si conosce ancora l’organico di cui potrà godere Conte ora è difficile ipotizzare con che modulo giochi. Però credo sia difficile che rinunci ad un sistema a tre dietro”.