Specchia esalta Conte: "E' evidente la sua mano: Napoli lotta anche a risultato acquisito!"

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quello che fa accertare che c’è la mano di Conte è lo spirito nuovo, vedo un Napoli che pressa e che lotta anche col risultato acquisito. Il Napoli gioisce insieme, vedo un gruppo sano e questo accade solo se c’è una stima tra il gruppo squadra e l’allenatore. E’ lì il senso della vittoria, se c’è questo la vittoria non può non arrivare.

Si cercava uno come Conte, poi è arrivato proprio lui. Lui ha un carisma straordinario, ha la capacità di fare anche il manager ed è giusto che direttori e presidenti si facciano da parte”.