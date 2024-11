Specchia: "Kvara irriconoscibile! Non capisco come possa chiedere 8mln all’anno”

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: “Dopo una scoppola come quella di domenica, c’è sempre da preoccuparsi. Sarà una partita difficilissima, la stessa Inter farà riposare qualcuno in Champions perché teme molto il Napoli.

La battuta d’arresto contro la Dea è arrivata in maniera allarmante, ho visto un passo indietro significativo su tanti aspetti. Gasperini è sempre un avversario difficilissimo, ma ora spero che Conte abbia tratto la lezione migliore in vista della trasferta di Milano. Speriamo arrivino punti preziosi, oltre che a vedere un Napoli diverso da quello visto domenica. La Champions non credo sia in discussione per questa squadra, ma se vuoi puntare allo Scudetto c’è da alzare il livello in gare simili.

Lukaku e Kvaratskhelia sono irriconoscibili, soprattutto il georgiano. Non capisco come un giocatore in questo stato possa avere l’ardire di chiedere 8 milioni di euro all’anno… Poi anche Di Lorenzo, Meret, Anguissa e Buongiorno hanno commesso qualche errore di troppo contro l’Atalanta”.