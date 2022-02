Specchia: "Lobotka con Anguissa a discapito di Insigne o Fabian"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zanetti è un allenatore molto interessanti, i nuovi tecnici sono molto propositivi e riescono a dare alle loro squadre una veste molto intensa e veloce. Il Napoli ha coniugato le stesse cose con l’arrivo di Spalletti con un contenuto tecnico di rilievo. Credo che il Napoli sia cresciuto sul piano mentale e da ora in avanti farà bene. A Venezia comunque non sarà facile, il campo è all’inglese, molto piccolo e stretto. Alla fine però credo che il Napoli avrà la meglio perché è più forte.

Dopo la Coppa d’Africa giocherà Lobotka o Anguissa? La strategia che mette in campo un allenatore sarà determinante, credo che la scelta di Lobotka possa essere una scelta che preveda lo stesso Anguissa a discapito magari di un giocatore più tecnico come Insigne o Fabian. Non sarà un problema per un tecnico così affermato come Spalletti, saprà avvalersi dei cambi e sfruttare tutti nel modo migliore.

Meret o Ospina col Venezia? Questo dubbio è ancora più difficile da risolvere, perché in questo caso non c’è il cambio a disposizione. Gli allenatori che si sono succeduti nel Napoli hanno scelto sempre Ospina, perché sembra più affidabile e parla di più rispetto a Meret. Ora però, dopo la partita incolore con la Colombia, Spalletti dovrà penare un po’ per trovare la soluzione più giusta, anche se credo che alla fine giocherà Ospina”.