Specchia su Spalletti: “Ecco l’errore di fondo che ha commesso con la Fiorentina"

"Nel momento in cui il Napoli trova giocatori di sostanza contro, soffre perché è una squadra che non ha energia".

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "La debolezza del Napoli è stata quella di affrontare la Fiorentina, che ha un centrocampo solido, con Fabian e Zielinski interni di centrocampo. Uno che si è allenato poco e l’altro che è in un periodaccio. Il Napoli manca di forza e di atteggiamento di intensità, per questo Spalletti credeva di vincere con la qualità contro la Fiorentina. L’errore di fondo è stato proprio l’essere troppo fragili in mezzo al campo.

Al Napoli manca un giocatore capace di interpretare le diverse fasi della partita? Tendenzialmente il Napoli ha dimostrato di avere qualità di palleggio. Mario Rui è quasi una mezzala, ma poi quando c’è da difendere non la stessa capacità. Zielinski sembra avere alle volte l’acqua nelle vene e non il sangue, Fabian è lento e ha difficoltà nel ritornare. Nel momento in cui il Napoli trova giocatori di sostanza contro, soffre perché è una squadra che non ha energia. Per fortuna che con Anguissa ha sopperito, è l’unico a saper fare le due fasi. Con Lobotka ha permesso alla squadra di avere un uomo d’ordine e fraseggio nel breve, ma quando c’è bisogno di corsa il Napoli paga perché in mezzo al campo ha gente che corre poco e con un ritmo lento. Nonostante tutto però sono ancora del parere che il Napoli possa ancora farcela per lo scudetto”.