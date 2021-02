Spezia, il ds Meluso su Italiano: "Spero di lavorare ancora a lungo con lui"

Mauro Meluso, d.s. dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina e anche sul futuro di Vincenzo Italiano, tecnico dei liguri e ambito da diverse squadre tra le quali il Napoli: "Le prestazioni sono state ottime anche quando il risultato non ci ha sorriso, e dimostra il lavoro dell'allenatore sul campo. Opera in modo meritocratico e i giocatori lo seguono con attenzione, anche se è uno divertente e scanzonato, che si fa seguire bene dai ragazzi. Ha un contratto di un altro anno con clausola rescissoria, fatto dalla vecchia proprietà quando non ero presente. So che è seguito, ma spero di lavorare con lui a lungo".