Spezia, Italiano: "A Napoli dobbiamo essere bravi ad archiviare qualsiasi situazione"

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, nel corso della confernza stampa dopo la sconfitta contro il Verona, ha parlato del prossimo impegno contro il Napoli: “Noi veniamo da sette partite in cui abbiamo fatto due punti, dove la nostra dimensione è questa, per quanto riguarda la classifica. Sappiamo che dobbiamo lottare con un bel po’ di squadre per ottenere la permanenza della categoria. Dobbiamo prepararla come le altre, sappiamo che possiamo avere momenti negativi ma dobbiamo essere bravi ad archiviare qualsiasi situazione, positiva o negativa. Prepareremo la partita con il Napoli, per metterli in difficoltà cercando di crescere sotto certi aspetti, su cui dobbiamo maturare altrimenti saremo qui a non essere felici”.