Spezia, la soddisfazione di Italiano: "Salvezza difficilissima, in A non ti regalano nulla"

Lunga intervista al tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano sulle colonne de Il Secolo XIX. L'allenatore degli aquilotti parla della salvezza conquistata con merito dopo le promozioni: "La salvezza è stata sicuramente il traguardo più difficile, perché maturato in una categoria difficilissima dove non ti viene perdonato nulla.

E poi non dimentichiamoci che abbiamo dovuto allestire la squadra in poche settimane, giocato in trasferta quasi tutto il girone di andata e subito un passaggio societario che di fatto ha bloccato ogni operazione del mercato invernale. Mentre le altre società modellavano le rispettive squadre, secondo le loro esigenze, noi restavamo a guardare"