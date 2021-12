Spezia, Maggiore a Dazn: "Dato tutto su un campo difficile e contro una grande squadra"

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli.

Quanto avete lottato in questa partita?

“Tanto, ma serviva. Sappevamo che non era un momento bellissimo e abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo su un campo difficile e contro una grande squadra. Sapevamo di dover lottare in tutte e due le fasi di gioco. Ci permette di andare alla sosta più sereni”.

I tifosi vi hanno detto che vi vogliono così: cosa vi è mancato? "Hanno ragione abbiamo tirato fuori la fame, che magari ci era un po’ mancata nell’ultimo mese. Li ringraziamo perché hanno fatto tanti chilometri e penso che oggi gli abbiamo dato una bellissima soddisfazione”.

Era una partita delicata per Thiago Motta: “Ci siamo isolati da tutto quello che veniva detto. Abbiamo dato tutto per noi e per lui: questa vittoria è merito di tutti”.

Il tuo obiettivo per il 2022?

“Raggiungere il nostro obiettivo e cioè la salvezza, sempre difficile per una realtà come Spezia che da due anni fa la Serie A”.