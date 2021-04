Spezia, Verde su Italiano: "Mette divertimento e passione al primo posto"

Vincenzo Italiano, tecnico esordiente in Serie A tra i più sorprendenti di questo campionato, sembra essere uno dei papabili per la panchina del Napoli della prossima stagione. Di lui, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Daniele Verde, attaccante delle aquile: “Nella mia stagione c’è tanto merito di Italiano, esprime un gioco spagnoleggiante ed è il calcio che amo. Il divertimento prima di tutto. La prima cosa che bisogna esprimere nel calcio è la passione, e il mister mette divertimento e passione al primo posto. Lui non vuole nemmeno la palla alta, vuole giocare a calcio e farci divertire. Mi auguro farà strada".