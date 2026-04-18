Spinazzola a Dazn: "Oggi tutto sbagliato! Fiammella scudetto si è spenta, scarichi mentalmente"

vedi letture

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta al Maradona contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

La squadra ha mollato?

"Oggi eravamo veramente scarichi. Sentivo dire 'energia mentale' ed è la testa che muove prima le gambe, non è una fatica fisica. La squadra l'ho vista scarica, penso che un contraccolpo domenica c'è stato. Siamo stati tutto l'anno a spingere e rincorrere e una fiammella c'era, ma si è spenta domenica contro il Parma. Era un sogno difficile ma per come siamo noi non ci possono essere queste partite, anche perché in Champions ancora non ci sei".

A un certo punto credevate di poter rivincere lo scudetto?

"Credevamo in quella fiammella, che un passo falso potesse riaprire tutto. Questa fiammella si è spenta del tutto domenica, era un sogno anche difficile da pensare. Però noi continuavamo a spingere mentalmente, ognuno di noi sperava. Ma ripeto: oggi è stata veramente una partita brutta sotto tutti gli aspetti. Arrivavano prima loro, scelte sbagliatissime con il pallone, concetti... non c'è stata una cosa buona oggi. Da lunedì dobbiamo pensare che dobbiamo vincere la prossima e dobbiamo conquistare una Champions".