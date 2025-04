Spinazzola a Dazn: "Scudetto? Ogni settimana è stata lunghissima, noi dedizione incredibile. Su McTominay..."

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino che ha permesso agli azzurri di essere primi in classifica a +3 sull'Inter. Queste le sue parole: "McTominay? È un giocatore che si vede in campo com'è, posso parlare solo di come è arrivato qui a Napoli dal primo giorno. Un ragazzo d'oro, speciale, col sorriso, sempre felice, lavoratore incredibile. Siamo fortunati ad averlo".

Perché il Napoli meriterebbe lo Scudetto?

"Perché dal primo giorno stiamo lavorando con una dedizione incredibile e quindi è normale e giusto crederci, lottare per questo obiettivo. È stata lunghissima ogni settimana, sappiamo noi quanto abbiamo sudato e lavorato per stare qui".