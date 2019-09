Spogliatoi, il 1 agosto Borriello disse: "Siamo pronti, scelta di giocare fuori è solo del club"

Dopo la polemica scoppiata per gli spogliatoi del San Paolo tornano in mente le parole di Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, che il 1 agosto (come è possibile constatare consultando l'archivio di Tuttonapoli) disse: “Nessuna necessità, il San Paolo è pronto: la scelta di posticipare la prima di campionato in casa è stata societaria, noi siamo già pronti ad ospitare i match, perché no anche un grande campione. Mancano pochi giorni alla conclusione dei lavori, le Universiadi ci hanno consegnato un impianto importante ma resta da definire i bagni, il posizionamento dei sediolini in Curva B, gli spogliatoio. Il Calcio Napoli vuole renderli più affini possibili alla tradizione della squadra”.