Sportitalia, Ballarini: “Lukaku uomo copertina del Napoli! Se Conte aggancia Inzaghi…”

vedi letture

Valentina Ballarini, giornalista di Sportitalia, nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com ha parlato anche del momento del Napoli dopo la vittoria per 3-0 ai danni dell’Empoli: “In uno dei miei primi editoriali avevo scritto che Lukaku con Conte avrebbe fatto 30 gol. Ecco, i 12 gol e 10 assist fatti fin qui da Big Rom, si avvicinano per valore e importanza alla mia previsione. Perchè una doppia doppia così, per usare un termine cestistico, vale tantissimo. Lukaku è l’uomo copertina di questo Napoli. E’ un 9 come pochi, perchè alla grande fisicità unisce grande qualità, l’assist in occasione del primo gol di McTominay contro l’Empoli non lo fanno in tanti.

Avrebbe potuto segnare qualche rete in più, ma sta lavorando per la squadra in modo eccezionale. La vittoria contro l’Empoli, oltre ad aver riportato il Napoli a meno 3 dall’Inter, ha dimostrato che la squadra di Conte, citando un brano di Carmen Consoli, non è per niente stanca. I crolli nei secondi tempi contro Milan e Bologna sono stati merito soprattutto degli avversari evidentemente di un altro spessore rispetto ad un Empoli in totale emergenza.

Anche per questo il weekend di Pasqua potrebbe essere decisivo in chiave scudetto. Il Napoli giocherà a Monza contro una squadra praticamente retrocessa mentre l’Inter andrà a Bologna. E se Conte dovesse agganciare Inzaghi, guardando il calendario, sarebbe il favorito per il rush finale”.