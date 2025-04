Sportitalia, Palmeri: "Non c'è partita col calendario del Napoli, l'Inter deve stare molto attenta"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato del duello scudetto tra Napoli e Inter: "In quella scudetto non c’è partita tra il calendario del Napoli e quello dell’Inter. Badate bene, qua non si considera l’elenco di impegni comprendenti le coppe. E’ ovvio che l’Inter è molto più in difficoltà su quello.

Ma prendiamo in esame solo le avversarie mancanti in Serie A. Beh, non c’è praticamente confronto. Il Napoli può fare 7 vittorie su 7, visto che incontra 6 squadre della classifica di destra, e solo 1 di quella di sinistra che però è il Torino, eterno incompiuto. E in due delle ultime tre giornate, le rivali potrebbero essere già ampiamente salve e in vacanza.

All’Inter invece mancano ancora Bologna, Roma e Lazio, nonché il Torino ma in trasferta rispetto al Napoli che lo riceve, nonché all’ultima il Como terribile. Il calendario del Napoli è il doppio più facile di quello dell’Inter, che ha solo 1 partita di vantaggio e deve stare molto, molto attenta".