SSC Napoli, Bianchini: "Con Amazon e Socios ci internazionalizziamo"

Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli, ha dichiarato

Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver facilitato l’integrazione fra due dei nostri partner più importanti. Il Napoli ha creduto sin dal primo momento nell’importanza strategica della partnership commerciale con Amazon tramite la costruzione del Brand Store SSC Napoli, il nostro rapporto è cresciuto ancora di più durante la stagione in corso attraverso la brandizzazione della manica delle nostre maglie gara in tutte le competizioni domestiche e internazionali.



Dall’altra parte Socios è per noi un player fondamentale in un percorso di ingaggio sempre più innovativo con i nostri Fan attraverso l’utilizzo dei token.

Questo accordo a tre si inserisce perfettamente nella nostra strategia di internazionalizzazione del brand attraverso l’inserimento nel nostro network di sponsor dei brand più noti al mondo.

La nostra visione strategica vuole infatti da un lato portare ai nostri fan di tutto il mondo vantaggi diretti grazie alla continua interazione con le iniziative dei nostri partner principali; mentre dall’altro vogliamo creare sempre più occasioni di attività innovative business to business per i player del nostro network, proprio come quella presentata oggi a supporto del lancio della collezione speciale D10S.”

“Ad Amazon ascoltiamo sempre i nostri clienti e ci impegniamo per offrire loro la miglior selezione e il miglior servizio possibili e sappiamo che molti di loro sono tifosi di calcio.” conferma Antonio Falanga, Head of Fans 360 EU di Amazon. Siamo entusiasti di rafforzare la collaborazione con SSC Napoli, che è stata la prima società calcistica a prendere parte al progetto Fans 360, e di offrire una nuova esperienza ai fantoken holder, italiani e internazionali, grazie a Socios.com. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel migliorare l’esperienza di acquisto degli utenti della SSC Napoli”.

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter.

“In Socios, siamo davvero orgogliosi di poter annunciare una collaborazione con Amazon grazie al supporto del Napoli SSC”, afferma Karim Virani, Director of Partnership Operations di Socios.com.

“I nostri sforzi sono mirati a migliorare l’esperienza del tifoso con il proprio Club attraverso i Fan Token e i benefit che essi garantiscono. I codici sconto per la capsule collection D10S rappresentano uno splendido esempio. Crediamo che questo possa rappresentare solo il punto di inizio di una collaborazione sempre più integrata non soltanto con Napoli e Amazon, ma anche con altri brand interessati ad attivare le audience dei nostri partners”.