SSC Napoli, Formisano: "Riparte campagna abbonamenti con prezzo ridotto di una gara. Fidelity vantaggiosa..."

"Abbonarsi è semplice e molto vantaggioso". Alessandro Formisano, Head of Operations Sales e Marketing azzurro, illustra la riapertura della Campagna Abbonamenti ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La Società dimostra, come ha sempre fatto, di avere a cuore i propri tifosi. Dopo la partita con la Sampdoria abbiamo deciso di ripartire con la Campagna Abbonamenti con un prezzo ribassato di un rateo per la gara già disputata. Quindi i prezzi degli abbonamenti, per i rispettivi settori, sono stati ridotti di 1/19esimo del prezzo originario, che dì per sè era già molto basso".

"Per abbonarsi è necessaria la Fidelity Card e colgo l'occasione per ricordare a qualche scettico che la tessera del Tifoso non esiste più. Esiste la Fidelity Card che ha la stessa valenza di una tessera del supermercato, quindi è semplice e vantaggiosa. "La Fidelity Card è uno strumento molto comodo per caricare non solo l’abbonamento ma anche le partite di Champions oltre che per avere diritto alla prelazione. E voglio ricordare che gli abbonati hanno uno sconto del 25 per 100 sulle gare in campo europeo. "La Fidelity Card è semplice da ottenere digitalmante e comporta vari benenfit tra i quali c’è anche quello di avere tornelli dedicati agli abbonati al fine evitare lunghe file. E’ il caso di ribadire che abbonarsi è facile, conveniente e soprattutto vantaggioso".