Ssc Napoli, il legale: "Sistema in implosione, taglio stipendi è un passaggio obbligato"

Mattia Grassani, legale della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tagli stipendi? Credo che questo sia il primo passo di un lungo cammino che deve portare al ridimensionamento del fenomeno calcio legato al momento. Le scelte sono ampie, è un passaggio obbligato rispetto ad una sostenibilità che il calcio non è più in grado di mantenere con i contratti vecchi. Se i giocatori ed i tecnici richiedessero tutti i pagamenti dovrebbero confrontarsi con un sistema che è in implosione, non ci sono incassi, i proventi televisivi stanno vivendo un momento di grande crisi.

Annullare il campionato? E' un'ipotesi da non scartare, siamo all'interno di una Pandemia non gestibile e non prevedibile. Il calcio non può essere una bolla ed un'oasi felice, i calciatori non possono essere una categoria esente da questo nuovo mondo che si sta aprendo, mancano troppe giornate per poter dire che si può o non può meritare.

Mertens ha rinnovato? Non mi fate queste domande così dozzinali in un momento così profondo.

Ripartire con Callejon anche a luglio? Se il campionato dovesse ripartire come appendice di stagione, tutte le società dovranno affrontarsi con i medesimi organici, ci vorrà un provvedimento del presidente federale che proroghi la scadenza della stagione, in più una piattaforma di negoziazione perchè i contratti in scadenza al 30 di giugno, ma anche giocatori in prestito ed allenatori, possano continuare a vestire la maglia e sedere in panchina. E' un percorso complesso, mai verificatosi prima, ma fattibile".