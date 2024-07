SSCN, Bianchini: “Vi spiego come nasce partnership con EA Sports e l'obiettivo”

“Siamo felici ed orgogliosi di tornare all'interno del videogioco più iconico al mondo. La partnership con EA SPORTS è studiata per celebrare l'amore dei nostri tifosi sparsi in tutto il mondo per il Napoli”, spiega Tommaso Bianchini, ChiefRevenue Officer of SSC Napoli, in seguito all’annuncio della partnership esclusiva e pluriennale con EA SPORTS.

“Questo accordo si basa sull’unione di fashion e intrattenimento, due pilastri della nostra strategia di marketing e siamo orgogliosi di presentarci di nuovo ai milioni di utenti di EA SPORTS FC insieme al nostro Brand Ambassador Geolier. Calcio, videogiochi, musica e fashion sono i quattro elementi fondamentali per parlare alle nuove generazioni e per far conoscere il brand Napoli anche fuori dal campo. Siamo certi che grazie a questa partnership il Club allargherà ancora di più il nostro perimetro di brand a livello globale.”