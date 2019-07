Sscn, Formisano annuncia: "500 biglietti a partita per le scuole e altri ad un prezzo simbolico"

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova campagna abbonamenti, Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, ha rivelato anche alcuni dettagli sui soliti tagliandi riservati alle scuole e non solo: "Quattordicesimo campionato per me e quattordicesima volta in cui la società elargisce un numero rilevante, circa 500 biglietti a partita, che vengono gestiti dall'assessorato competente e la dirigenza scolastica, per fare in modo che tramite parametri su temi importanti vengano premiati i bambini meritevoli. In aggiunta lavoriamo anche a biglietti ad un prezzo simbolico, 2 euro, oltre a questi gratis per favorire le scuole".