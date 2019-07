Sscn, Formisano avvisa: "Chi non si comporta bene sarà espulso dal San Paolo! Ora c'è la videosorveglianza digitale..."

Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, qualche ora fa ha presentato la nuova campagna abbonamenti in conferenza stampa. Tra le tante domande anche quelle circa una eventuale espulsione per chi commette errori comportamentali al San Paolo.

Espulsioni per chi non si comporta correttamente? "Sì, i club sono responsabili dall'anno scorso e il ministero ha introdotto questo codice di comportamento. Noi possiamo segnalarli alle forze dell'ordine. Le regole non sono fatte così, tenere le scale libere non è per estetica, ma per un discorso funzionale per l'afflusso ed il deflusso, ma è un discorso di legge per postazioni di pronto soccorso, un certo numero di defibrillatori, medici ecc A fine campionato c'è un bilancio di questo tipo purtroppo tra infarti ed altro. La macchina dei soccorsi deve funzionare bene, è un obbligo. Se non riesce ad intervenire perché dei tifosi lo impediscono è roba da matti e roba da incivili".

Anche del settore ospiti? "Ovviamente. C'era anche prima, ma ora il sistema di videosorveglianza è digitale col riconoscimento facciale. Si può ricostruire tutta la scena per chi lancia un petardo, quindi devono pensarci su ora...".