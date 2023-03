Stadio Maradona, pres. commissione sport: "Lavori per diversamente abili e valutazioni su parcheggio da 300 posti"

Gennaro Esposito, presidente della commissione sport e pari opportunità del Comune di Napoli, è intervenuto alla web tv comunale

Gennaro Esposito, presidente della commissione sport e pari opportunità del Comune di Napoli, è intervenuto alla web tv comunale circa le ultime sullo stadio Maradona: "Devono partire i lavori per l'installazione di quattro box bagni per diversamente abili in un settore che sarà aggiunto a quello già riservato per i diversamente abili. Poi per i parcheggi è ancora in valutazione lo stato manutentivo, visto che non si è mai aperto e non è mai stato collaudato.