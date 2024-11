Stam alla Gazzetta: "Napoli, rosa d'alto livello e che grande acquisto McTominay!"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore del Milan Jaap Stam ha parlato dei rossoneri ma anche di Inter-Napoli: "Il Milan sta crescendo ed il progetto si sta sviluppando. Non è in cima, ma può avvicinarsi alle prime posizioni. Anche le altre perderanno punti per strada. Inter-Napoli? Sono i due club con cui il Milan dovrà competere, anche se la serie A è equilibrata. Il Napoli è primo per merito, ha un allenatore bravo come Conte ed ha fatto un grande acquisto con McTominay. La rosa è di alto livello".