Stankovic: "Napoli da scudetto, Spalletti fa giocare sempre un gran calcio"

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ed ex calciatore di Lazio ed Inter, ha parlato della lotta per il titolo in Serie A ai microfoni di Tmw: "La mia Inter lotterà per lo scudetto. Con quali avversarie si contenderà il titolo? Col Milan, con la Juve e col Napoli, che è partito fortissimo. Mister Spalletti, si sa, fa giocare sempre un grande calcio alle sue squadre.

Non dimentichiamoci neanche della Lazio del mio connazionale Milinkovic-Savic. Sergej mi piace da morire, alla Lazio così come in Nazionale mostra ormai una sicurezza e una qualità quasi imbarazzanti. Si fa vedere e si fa sentire in campo, oltre a realizzare gol pesanti come nell'ultimo derby. A Roma lo amano e deve solo stare tranquillo: gli alti e bassi ci stanno sempre nel calcio, capitavano anche a me. Occhio poi alla Roma: vedo già il carattere di Mourinho, ma per il suo tipo di calcio serve ancora qualcosa a livello di acquisti. I Friedkin devono completargli la rosa".