Star of the Match, Chiesa in conferenza: "Adesso viene il bello: siamo qui per alzare il trofeo"

Federico Chiesa, vincitore del premio Star of The Match di Italia-Galles, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto dalla Nazionale.

Sul ruolo "Gioco dove mi mette il mister, poi abbiamo posizioni ben definite. Giochiamo bene a calcio e lo abbiamo dimostrato. Noi facciamo bene a sognare in grande, siamo qui per alzare il trofeo se ci riusciremo".

Sugli ottavi "Siamo felici di stare qui, chi affronteremo agli ottavi daremo a tutti battaglia. Adesso inizia il bello".

Sui complimenti di Mancini e sulla maglia da titolare "Stiamo tutti giocando alla grande, stiamo mettendo tutti in difficoltà il mister per vedere chi andrà in campo. Qui ci sono 26 titolari".

Sul valore del calcio italiano "Negli ultimi anni stiamo tornando a quei livelli, come Nazionale e come club".