Stellone: "Gattuso può recuperare il passo falso di Parma. Barça? Mancano due mesi..."

Roberto Stellone, allenatore ed ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tmw commentando proprio la situazione in casa azzurra: "Ha cambiato allenatore, mi dispiace per Ancelotti. Evidentemente la società ha avvertito qualcosa che dall’esterno non possiamo avvertire. Gattuso l’anno scorso ha fatto molto bene, può recuperare il passo falso di sabato scorso contro il Parma: la squadra e buona, sta attraversando un momento difficile ma può capitare. Si rialzerà”.

Il sorteggio di Champions non è stato benevolo. Gli azzurri sfideranno il Barcellona. “Sulla carta potrebbe sembrare difficilissima. Ma in due partite si può fare, il Napoli in Champions ha proposto prestazioni diverse rispetto al campionato. Tra due mesi magari sarà diverso”.