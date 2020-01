Stendardo alla Rai: "Ospina uno dei migliori! Demme? Esordio positivo"

Guglielmo Stendardo, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Rai Sport per commentare la vittoria del Napoli contro il Perugia: "A fine primo tempo il Napoli aveva ipotecato il vantaggio, nella ripresa ritmi lenti. Abbastanza positivo l'esordio di Demme in una gara che non ha visto grandi occasioni per il Napoli, ma l'esordio è stato abbastanza positivo. Ospina stasera è stato uno dei migliori, ha dato sicurezza al reparto difensivo ed ha parato un rigore decisivo".