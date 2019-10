Stendardo avverte il Napoli: "Contro l'Atalanta servirà attenzione ma c'è un punto debole..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Guglielmo Stendardo, ex calciatore di Napoli e Atalanta di origine partenopea, in vista del prossimo match di campionato che vedrà proprio le sue ex squadre una di fronte all'altra: “Contro l’Atalanta il Napoli dovrà fare una partita molto attenta e per fortuna mancherà Zapata, ma attenzione a Muriel che sta facendo grandi cose. Anche in ottica futura l’Atalanta lavora bene perchè cura il settore giovanile e il Napoli dovrà fare attenzione alla fisicità della squadra bergamasca, perchè con Gasperini è diventata molto più fisica e alle palle inattive. Forse la fase difensiva è l’unico difetto dell’Atalanta che spinge molto in attacco ed inevitabilmente soffre un pò lì dietro.

Il Napoli ai punti contro la Spal meritava qualcosa in più. Ha pagato le fatiche della Champions, così come Juventus e Inter che sono apparse poco brillanti. La Spal si è difesa molto e non è stato facile per il Napoli trovare gli spazi giusti, ma al di là ella fase offensiva, se vuole lottare per lo scudetto, il Napoli deve curare maggiormente la fase difensiva perchè subisce troppo. Sembra proprio che al Napoli manchi la cazzimma perchè è questa che ti fa rendere anche più del tuo valore”.