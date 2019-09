Stendardo: "Col Cagliari gara stregata, ma va registrata la difesa. Troppi gol subiti..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Guglielmo Stendardo, ex calciatore: “La sconfitta col Cagliari era evitabile, ma va detto che la gara è stata stregata. Il Napoli meritava di vincere, ha tirato 17 volte in porta, ma in occasione del gol di Castro, qualche errore è stato commesso. Al di là della fase offensiva del Napoli che è buona e per questo ha il miglior attacco, va registrata la difesa perché in Italia vince sempre chi subisce meno gol e non è casuale la posizione dell’Inter in classifica”.