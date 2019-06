Stendardo: "Ghoulam fondamentale per Ancelotti, ora è un giocatore recuperato"

Rivoluzione terzini? Sì, ma non troppo, perché almeno Faouzi Ghoulam resterà per certo. Per parlare delle condizioni dell’esterno algerino Guglielmo Stendardo, ex difensore e ora allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ghoulam è ampiamente recuperato, è forte, è tra i 5-6 top atleti che il Napoli si ritrova. Purtroppo ha avuto dei problemi che l’hanno un po’ fermato e la sua assenza in campo s’è sentita, anche se Mario Rui l’ha degnamente sostituito. Con Sarri Faouzi è l’uomo che garantiva la maggiore spinta grazie alle sue qualità fisiche, ma è fondamentale anche con Ancelotti, per il presente e per il futuro”.