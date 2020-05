Stendardo: "Modello tedesco da seguire per rendere ripartenza più facile"

Guglielmo Stendardo, ex calciatore ed esperto di legge, si è così espresso nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La FIGC ha adattato il protocollo alle richieste del Cts. Bisogna ripartire con fiducia. A fronte di un positivo, non potere isolare solo lui complica le cose. In Bundesliga è più facile e potrebbe essere un esempio. Nelle ultime ore c'è l'ipotesi di modificare il protocollo. Il calcio ha un ruolo sociale ed economico importantissimi, per questo deve ripartire. Il Governo nei prossimi giorni dovrà con un DPCM stabilire quello che accadrà perché il calcio è la terza industria del nostro paese e merita tutela".