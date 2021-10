Stendardo: "Spero Insigne rimanga a Napoli e non finisca tutto come con Donnarumma"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Guglielmo Stendardo.

Per la Juventus Allegri sta varando la decima formazione diversa da inizio anno. Che vuol dire?

"Credo che un allenatore dopo un po' di giornate debba trovare la intelaiatura ottimale. Allegri credo non abbia trovato ancora l'ossatura giusta. Dietro vedo De Ligt che sta facendo prestazioni importanti, deve giocare, credo che meriti il ruolo di leader con Chiellini".

Un pensiero sul momento di Insigne e del caso rinnovo:

"Da napoletano mi auguro che Insigne possa rimanere al Napoli, per quello che ha fatto negli ultimi anni. E' un giocatore importante. Mettendo da parte i sentimenti, lo considero determinante per questo Napoli. Bisogna capire se questo matrimonio sarà d'interesse o d'amore. Io penso possa andare avanti il matrimonio d'amore. Se il Napoli deve essergli riconoscente, anche Insigne deve essere riconoscente al Napoli, che lo ha fatto diventare il giocatore che è. Spero non finisca come con Donnarumma. Sarebbe un peccato, perché è uno dei pochi italiani e napoletani nel Napoli e spero possa completare il suo percorso nella sua città".