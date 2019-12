Stendardo: "Troppo masochismo, ma Gattuso può sanare tutte le crepe"

Guglielmo Stendardo, ex difensore e ora allenatore, ha parlato anche del Napoli nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio: "Ha tutti i mezzi per poter recuperare lo svantaggio in campionato ,a patto che si torni a remare tutti dalla stessa parte. Negli ultimi tempi c'è stato masochismo puro, non si poteva trovare in quella posizione di classifica una squadra così. C'era un entusiasmo contagioso negli ultimi anni in città, ma è venuto a mancare. Spero che Gattuso possa sanare tutte quelle crepe che si sono create e possa tornare a vincere".