Stoccata di De Ligt a Sarri: "Con Pirlo c'è un calcio più moderno, all'Ajax giocavo cosi"

Assente dal 7 agosto in campo, è tornato Matthijs de Ligt e lo ha fatto con una prestazione di grande livello. "Sono soddisfatto per me e per la prestazione della squadra. Sono stati tre mesi duri ma sono contento e sono felice. Il periodo in cui ho convissuto coi problemi alla spalla è stato difficile ma è importante soffrire per la squadra. Ho giocato qualche gara con la spalla fuori ma sono contento di aver vinto il campionato", ha detto a Sky Sport.



Su questa stagione. "C'è una mentalità diverse. Con Pirlo proviamo a giocare più moderni, difensori con l'uno contro uno, all'Ajax ho sempre giocato così e mi piace".



Sulla nuova stagione. "Abbiamo potenziale per migliorare, siamo al 70% ora. Per noi è importante lavorare sempre di più, tra qualche tempo saremo al 100%".



Sullo Scudetto. "E' buono che ci siano più squadre in lizza, ci sono squadre forti ed è buono anche per no. E' più difficile ma così cresciamo di più. Chi temo di più? Abbiamo tanti rivali. Il Milan sta facendo bene, l'Inter, la Lazio, l'Atalanta, il Napoli. E' un campionato duro, secondo me dobbiamo concentrati solo su di noi. Siamo forti abbastanza per vincere il campionato".