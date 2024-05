"Stop ai ricatti", la ricetta di ADL che ha fatto infuriare i procuratori

Il dito del numero uno del club azzurro è puntato sui procuratori, che in seguito hanno replicato con un comunicato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato un fiume in piena, Aurelio De Laurentiis. Nel suo intervento di oggi in Senato, il presidente del Napoli ha affrontato vari temi, tra cui le sue idee per risolvere alcune questioni del mondo del calcio e del mercato.

Il dito del numero uno del club azzurro è puntato sui procuratori, che in seguito hanno replicato con un comunicato: "Bisognerebbe eliminare i ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento. Fanno innalzare e lievitare i costi dei vari calciatori. Come si combattono? Allungando per legge la possibilità di fare contratti, da almeno di 8 anni in modo tale che dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far salire il salario previsto inizialmente per quel calciatore. E non bisognerebbe dare poi la possibilità ai club di essere procuratori dei calciatori. Allora il problema si risolverebbe: non ci sarebbero situazioni illegali, di cui sentiamo parlare senza prove concrete, all’estero".