Stop Ligue1, pres. Lione avverte: "Ci stiamo impiccando da soli!"

Anche in Francia tiene banco lo stop della Ligue 1, ufficializzato dal Governo francese nelle scorse ore. Ne ha parlato Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, all'Equipe: "Ci stiamo impiccando da soli, lo stop costerà troppo alle società e alla Lega stessa. Sono sostanzialmente d'accordo con quel che dice Noël (presidente della Federcalcio francese, ndr). A differenza della Lega, vuole arrivare a fine campionato ed io condivido al 100%. Perché affrettarsi a dire che sarà impossibile giocare prima di agosto? Avremmo potuto trovare una soluzione attraverso gli spareggi per diventare campioni. Chiedo che queste decisioni vengano riprese in occasione dell'assemblea generale e di quella del 23 maggio".