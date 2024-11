Storari: "Conte una garanzia, non avevo dubbi. Inter-Napoli? Presto per dire sfida scudetto"

vedi letture

Marco Storari, ex portiere della Juventus, intercettato a Milano in occasione della King'S League ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

In cosa la convince e in cosa può migliorare la Juventus di Thiago Motta?

"Tutte le squadre possono sempre fare meglio, però penso che abbia iniziato bene, anche con un'ottima gestione da parte del tecnico. Quando si inizia un nuovo ciclo è tutto diverso, è difficile. Ma penso che Motta stia facendo bene e spero lo faccia anche stasera in una partita importante".

Il Napoli ha iniziato un nuovo ciclo, domani la gara con l'Inter vale un pezzo di scudetto?

"È ancora presto. Sicuramente sarà una gara molto importante, con l'Inter avvantaggiata: sono anni che fa ottime cose. A Napoli c'è una garanzia che è l'allenatore: non avevo dubbi su quello che potesse fare Conte a Napoli. Però non sarà una partita scudetto, è ancora presto".

Alla corsa scudetto possiamo aggiungere anche l'Atalanta?

"Anche l'Atalanta sono anni che sta facendo bene, ora è il momento per poter competere per lo scudetto. Però, ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato: è presto, per i verdetti ci sarà tempo".