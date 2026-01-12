Stramaccioni: "Il Napoli meritava di vincere, mai visto l'Inter così in difficoltà"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore DAZN, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare del big match di ieri: “Inter-Napoli è stata una partita diversa da quelle che vediamo, di grande intensità, con un bravissimo Doveri che ha difeso un calcio più maschio, meno interrotto, con soli 4 falli fischiati nel primo tempo. C’era lo scontro vero, ne è venuta fuori una partita spettacolare. E’ stata un’occasione persa per l’Inter, due volte in vantaggio, in casa, contro un Napoli decimato dagli infortuni. Gli azzurri hanno offerto una prestazione straordinaria, è la prima volta che vedo l’Inter così in difficoltà. E ai punti avrebbero anche meritato la vittoria.

I primi 25′ del secondo tempo del Napoli sono stati impressionanti. Elmas sta facendo la differenza, sparigliando l’equilibrio del centrocampo azzurro: a volte quarto centrocampista, a volte poi si buttava nello spazio creando la superiorità che ha permesso quel palleggio straordinario del Napoli. Io credo che quando torna Anguissa, alzando McTominay il Napoli diventa devastante! McTominay ora sa di non poter lasciare solo Lobotka, col ritorno di Anguissa il Napoli vola. La partita con l’Inter fa un po’ storia a sé, quella col Verona è stata la classica partita insidiosa che si mette male anche per qualche decisione arbitrale molto discussa. Unico piccolo neo Beukema da centrodestra, non mi sta convincendo, non lo vedo a suo agio. Per me Di Lorenzo braccetto di destra e Politano quinto di centrocampo girano in modo straordinario. Mi pare questa la disposizione tattica migliore.

Tre partite all’orizzonte (Parma, Sassuolo e Copenaghen) che il Napoli è chiamato a vincere? Si tratta di partite importantissime adesso, e c’è una coperta ancora cortissima per gli azzurri che non possono fare rotazioni. Conte ieri ha potuto sfruttare solo due cambi, a fronte dei cinque dell’Inter. E’ importante che ieri Lang abbia avuto fiducia, sembrava un po’ giù, arrivato con aspettative a Napoli e poi defilatosi un po’. Ieri ha avuto spazio ed è stata una cosa positiva anche in prospettiva. Raspadori è andato via con prospettiva di formazione iniziale di 4-3-3, dove non trovava spazio. Lui è una seconda punta di centrosinistra, per questo Gasperini lo vuole alla Roma, a cui manca proprio quel tassello lì. Conte ritorna al suo modulo, con difesa a tre e Jack diventa di nuovo utile nel suo ruolo. Jesus lo conosco da anni, si esalta in queste partite, Conte lo sa: visto che duello con Thuram? Questo non vuol dire che Buongiorno debba essere accantonato, ma Juan Jesus sta facendo benissimo. Sembra sempre non debba giocare mai, e poi gioca sempre. E’ utile in campo ed in spogliatoio. L’intervento su Thuram è tanta esperienza. Ce ne sono sempre di meno di giocatori come lui”.