Stramaccioni: "Kvara? Dura sostituirlo a gennaio, serve fortuna a trovare gli incastri"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ai microfoni di DAZN ha parlato della situazione mercato in casa Napoli: "Sostituire Kvaratskhelia a livello di cilindrata e di valore del giocatore per me è difficilissimo in generale, immaginiamoci a gennaio dove devi avere la fortuna di trovare le giuste combinazioni.

Però c'è un tema: il Napoli gioca 4-3-3 e ha due esterni - Ngonge lo è ma gioca pochissimo - quindi secondo me c'è bisogno di un altro giocatore proprio per affrontare la stagione. Parlavamo di Garnacho quando è arrivato Amorim, ora Garnacho sta giocando, in FA Cup ha risolto la partita. Se lo prende fa un grande colpo, io ero scettico perché è un giocatore che sembra aver scalato le gerarchie di titolarità di Amorim. Magari c'erano le condizioni prima, da vedere se ci sono ancora".