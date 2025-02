Stramaccioni su Fabregas: "In lui vedo la richiesta di intensità di Conte e l'empatia di Mou"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato di Cesc Fabregas, protagonista con il suo Como di un grande campionato: "Difficile dire con esattezza cosa ogni allenatore abbia preso dai suoi maestri quando era giocatore, ma di sicuro posso dire cosa ci ho visto io: di Conte vedo sicuramente in Fabregas la richiesta di intensità, il martellare i suoi ragazzi con o senza palla a perseguire ciò che devono fare.

Di Mourinho? Direi assolutamente la gestione e l’empatia che si respira intorno allo spogliatoio di Cesc, al cuore che pulsa in quella panchina dove un blocco unico fra allenatore, staff e giocatori formano un team unito che ha un solo obiettivo: seguire il suo leader e andare a vincere tutti insieme. E in questo Fabregas si avvale anche di elementi cardine, carismatici nello spogliatoio e fedeli al progetto come Reina, esattamente come Mourinho ne aveva in ogni spogliatoio, da Ricardo Carvalho a Materazzi, tanto per citare alcuni suoi fedelissimi. Non so se avete notato il circolo a fine gara dove in un’esplosione di gioia Cesc ha premiato i suoi ragazzi pubblicamente...

Como ambiente ideale? Assolutamente sì. Si è trovato nel posto giusto al momento giusto, con un progetto che arricchisce la nostra Serie A e una realtà che, grazie alla sua filosofia, può ambire a regalarci una storia di calcio affascinante, tanto quanto le rive del lago".