Stringara avvisa: "A Bologna bisogna fare attenzione soprattutto a questi tre giocatori"

Paolo Stringara, ex calciatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Perché ho la foto profilo di con Maradona? Siccome amo il calcio non posso non esporre una foto con il miglior prodotto calcistico della storia. Aver giocato contro di lui mi ha inorgoglito. Quando giocai contro Maradona durante la mia militanza al Siena lo marcai a uomo ed in quella foto ci hanno immortalato dopo avergli dato una ‘legnata’ in campo. Lui non si lamentò perchè era un ragazzo straordinario oltre che un Campione. ricordo che gli chiesi scusa con una carezza sul viso e lui anche mi accarezzò in volto: in quel momento ci immortalarono. Un ricordo bellissimo.

“Bologna? Il centrocampo del Bologna sta facendo benissimo. Hanno entusiasmo oltre che gol nei piedi e fisicità. E’ una mediana tecnica e tattica composta da tre giocatori come Freuler, Freguson e Odgaard che si completano tra loro.