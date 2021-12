Stringara: "Conosco bene quel campionato, il Sassuolo in Mls vincerebbe 5 scudetti"

Paolo Stringara, ex allenatore di Insigne alla Cavese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione 'Radio Goal': "Insigne al Toronto? Tutto è possibile, è chiaro che confido molto nell’attaccamento di Lorenzo e nella sua voglia di chiudere la carriera nella sua città. Da una parte c’è un giocatore che è uno dei migliori talenti in Italia e dall’altra un presidente che non è uno sprovveduto. Se Insigne dovesse andare via da Napoli mi aspetterei un acquisto boom da parte di De Laurentiis. Vediamo anche se l’Italia andrà ai Mondiali, potrebbe essere decisiva per la scelta di Lorenzo.

Mls? La valenza del campionato Mls non è quella del campionato italiano o di un altro campionato europeo ad alto livello. Conosco bene quel campionato essendo in Nazionale americana con Klinsmann, se il Sassuolo partecipasse alla Mls vincerebbe 5 scudetti consecutivi. Anche dal punto di vista dell’impegno di Insigne in quel campionato andrebbe a perdere qualcosa non essendoci la qualità con la quale lui si confronta normalmente”.