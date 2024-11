Podcast Stringara: "Conte ha già fatto un capolavoro, ha ridato credibilità al Napoli"

Ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Paolo Stringara.

Crede nella fuga in testa alla Serie A?

"Direi Inter e Napoli, perché hanno la patente da grandi squadre. Storicamente Conte ha vinto battendo le piccole squadre e pareggiando lo scontro diretto. Quindi Inter e Napoli hanno le squadre che quando serve sanno portare a casa le partite sporche. La fuga però non la vedo".

Il Napoli sta facendo un capolavoro per lei?

"Per me sì. Aver riportato subito la squadra ai vertici, una squadra che lo scorso anno è arrivata decima dopo lo Scudetto, è incredibile. Tutti volevano scappare e invece aver ricucito la situazione è importante. Ha ridato credibilità al gruppo, già così Conte ha fatto un capolavoro".

Motta ha delle responsabilità in queste difficoltà della Juve o più Giuntoli?

"Ci sono situazioni strane. L'Inter ha 5 attaccanti, la Juve ha solo una prima punta, è possibile che una squadra del genere ne abbia solo una? La Juve oggi gioca con titolari Savona e Kalulu. Kalulu al Milan faceva la riserva. Che la Juve debba vincere così...non ha una rosa pazzesca. Hanno speso un sacco di soldi, ma il fenomeno non è Koopmeiners ma Gasperini".