Stringara: "Napoli massacrato dagli infortuni, se va in Champions non è annata fallimentare"
TuttoNapoli.net
Dopo l'uscita dalla Champions League, il Napoli va fuori anche dalla Coppa Italia. In caso di quarto posto, senza dimenticare la vittoria della Supercoppa italiana, la stagione della squadra di Antonio Conte potrebbe ritenersi fallimentare? Di seguito il pensiero dell'ex calciatore Paolo Stringara ai microfoni di Tmw Radio.
"Fallimento no. Il Napoli se arriva tra le prime quattro non è fallimento. E' stata massacrata dagli infortuni. Juan Jesus gioca titolare da diverse settimane, i titolari però sarebbero dovuti essere altri. Ha dovuto fare i conti con problemi importanti, finisse in Champions e in crescendo non sarebbe un'annata fallimentare".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
