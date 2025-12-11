Supercoppa su Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Ecco perché è il prodotto giusto"

Supercoppa su Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Ecco perché è il prodotto giusto"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Ieri sera, nella tradizionale serata di auguri con la stampa in cui l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto del quadro economico ed editoriale della galassia del gruppo Mfe. Soffermandosi anche sulla questione sport, dove Mediaset continua a puntare sulla Coppa Italia sui resilienti canali generalisti.

"Siamo molto contenti – le parole riportate da gazzetta.it - perché è il prodotto giusto per noi con squadre italiane visibili a tutti da dividere su più reti. Il discorso vale anche per la Supercoppa italiana che scatterà il 18 dicembre con Napoli, Milan, Bologna e Inter".