Tacchinardi: “Conte riaccenderebbe Napoli! Se arriva, vuol dire che ADL farà sul serio”

Alessio Tacchinardi, allenatore ed ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Alessio Tacchinardi, allenatore ed ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ stato inaspettato il crollo del Napoli di quest’anno, c’è stato un calo mentale. Conte è il profilo giusto per ripartire, è un allenatore di sostanza. Gasperini è un altro martello, ma Conte sarebbe il profilo giusto per la piazza perchè la riaccenderebbe.

L’ambiente Napoli vive di entusiasmi e serve uno come lui. L’amore dei tifosi per la maglia azzurra resterà sempre, ma sono delusi. I giocatori quest’anno hanno reso meno, nonostante i diversi allenatori. Se prende Conte vuol dire che De Laurentiis fa sul serio, la spesa per ingaggiarlo non è indifferente. Con lui i calciatori raddrizzeranno le antenne. E’ molto empatico coi giocatori, lui è uno che trasmette tanto e tira fuori qualcosa in più da ogni calciatore. Tattica? Il Real Madrid insegna che oggi non c’è tattica, Ancelotti arriva sempre in fondo perchè il calciatore non è un computer, ma una persona”.